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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21

  la9 написав:кстати, да, предупрежу. Звонить будут из-за возникновения теховера, в основном :mrgreen:

Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.

З приводу клана апкі, це зайве.

В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:21

  la9 написав:
  clash написав:и там же со временем с банка звонить начнут, персмена назначат и т.д чтоб родственник лишнего не сказал
кстати, да, предупрежу. Звонить будут из-за возникновения теховера, в основном :mrgreen:

там по теховеру робобаба специализируется и мне по-моему тока раз звонила за год, а от менагеры раз 10 или больше даже










.
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті
тоже так + в клоне 2-итого 4 на одном сяоми,третьего акка не дает на апку.Но вопрос у Ла9 наоборот-акк в двух смартах-Можно смело,но между сессиями выдержать интервал в минут 10,даже ща проверил.Смс пофиг,пуши придут по ним 3дсечить онлайн,ну и смс параллельно возможно родычу,ну то такэ.
Главное dream не нажимать :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:30

  Ferlakur написав:Через какое время после добавления карты в экстра бильше наливают 1000 золотых?

пяток дней точно ждать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:Дзвонити не будуть - за теховер тут не жарять.
не жарят, но мне часто звонили - информировали, что есть овер, он был погашен и этот звонок - информативный. Спасибо за внимание, до свидания.
  KVV написав:В мене 2 акка успішно працюють на одному смарті, спочатку логінюсь в той акк по якому має прийти пуш, а вже потім ініціюю операцію, яка потребує вводити код з пуша.
у меня сяоми - позволяет создать клон и еще один можно во втором пространстве открыть

Попробуйте поюзать Multi Parallel Premium. Я использую, но для другого случая
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y102738476
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  la9 написав:О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:40

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
только что хотел изменить лимит на п2п чужим сервисом, код не пришел. Запросил еще раз (пуш, не смс) - пришел в смс владельцу карты, а тем временем подоспел пуш по первому запросу. Что-то как-то коряво работает...
СИ+ вчера был заменен на СИ. Это, вообще, нормально, что при СИ пришло смс с кодом для подтверждения смены лимита?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:54

У меня на телефоне счета и мой и жены. Пуши приходят на ту приложуху которая была активной последней. И не важно сколько времени прошло после закрытия приложухи.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:34

  la9 написав:
  Мизантрóп написав:
  la9 написав:О! тогда еще может быть заработают. Пуши были включены в аппке по умолчанию. Может, стоит отключить и подключить заново?
легко поверяется работоспособность: изменение любого лимита - прилетает пуш.При торможении для 3дсек пушей-так лимитами и подталкиваю-прилетают мигом,затем лимитные.Менять лимиты при этом не обязательно-просто крестик
только что хотел изменить лимит на п2п чужим сервисом, код не пришел. Запросил еще раз (пуш, не смс) - пришел в смс владельцу карты, а тем временем подоспел пуш по первому запросу. Что-то как-то коряво работает...
СИ+ вчера был заменен на СИ. Это, вообще, нормально, что при СИ пришло смс с кодом для подтверждения смены лимита?

норм.Если нет пуша более 40 сек,подталкиваю изменением лимита.Сразу прилетает пуш на операцию,потом на лимит,но второй не нужен.Смс параллельно может быть.Мои все привыкли не реагировать на смс от 729 :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:35

  Славик написав:У меня на телефоне счета и мой и жены. Пуши приходят на ту приложуху которая была активной последней. И не важно сколько времени прошло после закрытия приложухи.

у многих так.А теперь по теме вопроса: пробуйте одновременно на двух смартах зайти в один акк.
Жевалась эта тема уже тут viewtopic.php?p=5098358#p5098358
Пумб вообще за такое топать заставляет в отделение :mrgreen:
Мизантрóп
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