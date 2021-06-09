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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 23:53
la9 написав: cohan написав:
оплата баллами работает, вернули деньгами
сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?
04.06.2021 нажал, написало повернено, сегодня зашли на счет/карту
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cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 06:50
Можно ли и как закрыть эту ньюкард без похода в отделение?
Сомневаюсь, что Сибас восстановит в ней что-нибудь полезное.
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swan forever
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Додано: Чет 10 чер, 2021 06:53
swan forever написав:
Можно ли и как закрыть эту ньюкард без похода в отделение?
Персональные менеджеры точно могут закрывать NewCard удаленно.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 06:58
cohan написав: la9 написав: cohan написав:
оплата баллами работает, вернули деньгами
сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?
04.06.2021 нажал, написало повернено, сегодня зашли на счет/карту
расскажете, отнимут ли кешбек за єту оплату после 16-го, ОК?
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