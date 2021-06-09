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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 995
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
133
Всього голосів : 995
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:53

  la9 написав:
  cohan написав:оплата баллами работает, вернули деньгами

сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?


04.06.2021 нажал, написало повернено, сегодня зашли на счет/карту
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 06:50

Можно ли и как закрыть эту ньюкард без похода в отделение?
Сомневаюсь, что Сибас восстановит в ней что-нибудь полезное.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 06:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:Можно ли и как закрыть эту ньюкард без похода в отделение?

Персональные менеджеры точно могут закрывать NewCard удаленно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 06:58

  cohan написав:
  la9 написав:
  cohan написав:оплата баллами работает, вернули деньгами

сегодня, до вашего поста, звонил в поддержку, сказали, что пока не работает, чинят.
Когда инициировали возврат?


04.06.2021 нажал, написало повернено, сегодня зашли на счет/карту

расскажете, отнимут ли кешбек за єту оплату после 16-го, ОК?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:14

  Slx написав:расскажете, отнимут ли кешбек за єту оплату после 16-го, ОК?


впечатление что хитро отняли, возвращал ~210 а вернули ~195, но может как выше писали конвертация такая, хотя доллар же только падал эти дни
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:29

Доллар падал, вот и вышло, что возврат 10$ к примеру на момент вывода был 274 грн по курсу мастеркарда, а через неделю, пока пришло эти 10$ стали 269 грн по курсу приема доллара за грн укрсибом. Они ж зачисляют по своему курсу, а не мастеркард. Плюс взяли комисс за конвертацию, вот и разница
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 08:42

cohan
Решил опять попробовать вернуть покупку баллами.
Пишет:

Списання не вдалося, повторіть пізніше


Пробовал и в хроме и фаерфоксе и эдблок отлючал - не помогает.
Amid
 
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