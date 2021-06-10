Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будетvcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будет
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:15
Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:23
Его просто дезинформировала персональный менеджер, который в очередной раз подтвердил низкий уровень знаний персональных менеджеров Укрсиба. У моей жены такая же некомпетентная.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:15
velvet хм.. надо будет заплатить пару гривен, чтобы посмотреть, работает или нет
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