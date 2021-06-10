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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1606160716081609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:15

  vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?

Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/ ничего не поменялось. И написано там по "старым" картам все довольно конкретно
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:23

  Flamingo написав:
  vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?

Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/ ничего не поменялось. И написано там по "старым" картам все довольно конкретно

Его просто дезинформировала персональный менеджер, который в очередной раз подтвердил низкий уровень знаний персональных менеджеров Укрсиба. У моей жены такая же некомпетентная.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:15

velvet хм.. надо будет заплатить пару гривен, чтобы посмотреть, работает или нет :)
omb
 
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