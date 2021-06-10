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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:11
vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будет
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Faceless
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:15
vcy написав:
Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
ничего не поменялось. И написано там по "старым" картам все довольно конкретно
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:23
Flamingo написав: vcy написав:
Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
ничего не поменялось. И написано там по "старым" картам все довольно конкретно
Его просто дезинформировала персональный менеджер, который в очередной раз подтвердил низкий уровень знаний персональных менеджеров Укрсиба. У моей жены такая же некомпетентная.
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velvet
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:15
velvet
хм.. надо будет заплатить пару гривен, чтобы посмотреть, работает или нет
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omb
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:43
velvet написав: Flamingo написав: vcy написав:
Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Простите, а что Вас сподвигло задать такой вопрос? В конце концов по этой ссылке https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
ничего не поменялось. И написано там по "старым" картам все довольно конкретно
Его просто дезинформировала персональный менеджер, который в очередной раз подтвердил низкий уровень знаний персональных менеджеров Укрсиба. У моей жены такая же некомпетентная.
Я вам скажу больше, даже после моих ссылок на новые условия по кешбеку все равно настойчиво толдычит: " я в программе у себя вижу кешбек до января2021г". Похоже туда танкистов набрали.
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vcy
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:49
vcy сделал тестовую оплату на 200 грн, чтобы золото добить до серта сильпо, вот и проверим
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omb
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:54
а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо
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clash
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:56
omb написав:vcy
сделал тестовую оплату на 200 грн, чтобы золото добить до серта сильпо, вот и проверим
Результаты только через месяц
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vcy
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:39
Faceless написав:
vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будет
а про спорткард не спрашивали? вроде ЗОЖникам 12 мес все еще светитhttps://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/sport_card/
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cohan
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:10
cohan написав: Faceless написав:
vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Я в чате приложения спрашивал, сказали, что все, кина не будет
а про спорткард не спрашивали? вроде ЗОЖникам 12 мес все еще светитhttps://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/sport_card/
Не, мне спортбанковской хватает
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Faceless
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