RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:30

  clash написав:а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо :lol:
уклон есть, -30 грн
omb
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 08.04.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:11

  vcy написав:Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?

Не верь никому - все пистят.
Maksi2
 
Повідомлень: 957
З нами з: 18.06.19
Подякував: 468 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:09

  omb написав:
  clash написав:а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо :lol:
уклон есть, -30 грн

до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро :D
clash
 
Повідомлень: 530
З нами з: 30.01.21
Подякував: 204 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:18

  clash написав:
  omb написав:
  clash написав:а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо :lol:
уклон есть, -30 грн

до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро :D

Тогда разве что в бильше обьединиться с кем-то в укрсибовскую "семью" и потратить спильно :D
Oberon
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.09.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:53

  clash написав:
  omb написав:
  clash написав:а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо :lol:
уклон есть, -30 грн

до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро :D


так 16го баллами и нальют, как раз хватит
cohan
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1607160816091610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (653)
12.06.2021 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.