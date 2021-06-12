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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:30
clash написав:
а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо
уклон есть, -30 грн
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omb
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Додано: Суб 12 чер, 2021 14:11
vcy написав:
Звонила перс.менеджер, на мой вопрос по кешбеку на "старые" карты позже перезвонила и ответила, что продлили. Все работает по прежнему. Кому верить и что делать?
Не верь никому - все пистят.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:09
omb написав: clash написав:
а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо
уклон есть, -30 грн
до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро
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clash
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Додано: Суб 12 чер, 2021 16:18
clash написав: omb написав: clash написав:
а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо
уклон есть, -30 грн
до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро
Тогда разве что в бильше обьединиться с кем-то в укрсибовскую "семью" и потратить спильно
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Oberon
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Додано: Суб 12 чер, 2021 18:53
clash написав: omb написав: clash написав:
а куда можно оставшиеся 370 золотых приткнуть?
добивать до серта сильпо многовато надо
уклон есть, -30 грн
до уклона тоже домазывать надо. проще забить и забыть, чай 16-ое скоро
так 16го баллами и нальют, как раз хватит
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cohan
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Додано: Суб 12 чер, 2021 22:05
vcy написав:
позже перезвонила и ответила, что продлили.
Она права, действительно продливали, зимой дело было.
А сейчас финита ля комедия.
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ВIВ
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:03
Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю
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valya
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:38
valya написав:
Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю
Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы
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Flamingo
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:46
Flamingo написав: valya написав:
Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю
Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы
картой
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cohan
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Додано: Нед 13 чер, 2021 09:47
cohan написав: Flamingo написав: valya написав:
Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю
Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы
картой
Вот изис???
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valya
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