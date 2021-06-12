Додано: Нед 13 чер, 2021 14:21

shef2 написав: Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард? Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Так чтобы совсем без комиссии - это пожалуй только через Тас, но там мало поставщиков. Вот еще не знаю что за сервис уплата - кое-кто его хвалит. Мож там такое есть. А так в некоторых сервисах давали (не знаю как сейчас) 1-3 месяца на безкомиссионную оплату - портмоне, пэйхаб, но потом комис включается и надо шото думать. В изипее дают бесплатную оплату по некоторым поставщикам - например за электроэнергию. У приват24 по многим поставщикам комис не большой - до 3 грн. (по очень многим 1 грн.). Но в любом случае надо по каждому сервису смотреть наличие нужных именно вам поставщиков услуг - потому как если вдруг их там нет, то смысла платить по реквизитам скорее всего нет (будет не тот МСС).