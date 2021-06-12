RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1608160916101611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:21

  valya написав:
  cohan написав:картой

Вот изис???

Через додаток чи веб оплата іде з рахунку, а для кешбеку потрібно розрахуватись саме карткою.
KVV
 
Повідомлень: 802
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:22

  valya написав:
  cohan написав:
  Flamingo написав:Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы

картой

Вот изис???


ну вы же не платите из приложения картой
а кешбек только за оплату картой
cohan
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:40

  cohan написав:
  Flamingo написав:
  valya написав:Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю

Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы

картой

Стесняюсь спросить - а разве через сторонние сервисы можно оплатить не картой? А чем? :shock:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6413
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?
shef2
 
Повідомлень: 57
З нами з: 24.05.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:15

  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Ёпта,payhub
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5890
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:21

  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Так чтобы совсем без комиссии - это пожалуй только через Тас, но там мало поставщиков. Вот еще не знаю что за сервис уплата - кое-кто его хвалит. Мож там такое есть. А так в некоторых сервисах давали (не знаю как сейчас) 1-3 месяца на безкомиссионную оплату - портмоне, пэйхаб, но потом комис включается и надо шото думать ;). В изипее дают бесплатную оплату по некоторым поставщикам - например за электроэнергию. У приват24 по многим поставщикам комис не большой - до 3 грн. (по очень многим 1 грн.). Но в любом случае надо по каждому сервису смотреть наличие нужных именно вам поставщиков услуг - потому как если вдруг их там нет, то смысла платить по реквизитам скорее всего нет (будет не тот МСС).
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6413
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:26

Flamingo, уплата (сити24) уже платная
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14709
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8014 раз.
Подякували: 3885 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1608160916101611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, ramaz, shef2 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.