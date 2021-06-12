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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:21
valya написав: cohan написав:
картой
Вот изис???
Через додаток чи веб оплата іде з рахунку, а для кешбеку потрібно розрахуватись саме карткою.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 10:22
valya написав: cohan написав: Flamingo написав:
Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы
картой
Вот изис???
ну вы же не платите из приложения картой
а кешбек только за оплату картой
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cohan
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Додано: Нед 13 чер, 2021 11:40
cohan написав: Flamingo написав: valya написав:
Приветствую. Подскажите, при оплате коммуналки из приложения по нью кб не будет, а из веб версии? Благодарю
Тоже не будет. Кэшбек будет ТОЛЬКО при оплате через сторонние сервисы
картой
Стесняюсь спросить - а разве через сторонние сервисы можно оплатить не картой? А чем?
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Flamingo
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:05
Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?
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shef2
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:15
shef2 написав:
Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:21
shef2 написав:
Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?
Так чтобы совсем без комиссии - это пожалуй только через Тас, но там мало поставщиков. Вот еще не знаю что за сервис уплата - кое-кто его хвалит. Мож там такое есть. А так в некоторых сервисах давали (не знаю как сейчас) 1-3 месяца на безкомиссионную оплату - портмоне, пэйхаб, но потом комис включается и надо шото думать
. В изипее дают бесплатную оплату по некоторым поставщикам - например за электроэнергию. У приват24 по многим поставщикам комис не большой - до 3 грн. (по очень многим 1 грн.). Но в любом случае надо по каждому сервису смотреть наличие нужных именно вам поставщиков услуг - потому как если вдруг их там нет, то смысла платить по реквизитам скорее всего нет (будет не тот МСС).
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Flamingo
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:26
Flamingo, уплата (сити24) уже платная
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:09
Flamingo написав:
приват24
В приват 24 картой другого банка не заплатишь(
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shef2
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:15
shef2 написав: Flamingo написав:
приват24
В приват 24 картой другого банка не заплатишь(
Уверены? Используйте версию п24 "некст"
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Flamingo
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:35
Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.
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