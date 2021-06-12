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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:42

  1finanсier написав:Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.

Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так...
ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На почту только подяка за заказ. Находится в Мои заказы в Бильше. Кэшбэк, кстати, Сильпо 1.5% даёт и за оплату сертификатом наэ полную сумму и свои дополнительные (колесо) баллы тоже добавляет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:На почту только подяка за заказ. Находится в Мои заказы в Бильше.

Да Вы правы. Помню что на почты приходит - но у меня там редко пользуемое мыло поэтому я все равно скачиваю всегда с кабины. Думал на мыле сертиф - сейчас посмотрел и правда "подяка".
  lel написав:Кэшбэк, кстати, Сильпо 1.5% даёт и за оплату сертификатом наэ полную сумму и свои дополнительные (колесо) баллы тоже добавляет.

А вот тут Вы не правы. Сильпо при оплате приложением на сумму сертификата начисляет только 0,5%, а именно 1.5% он начисляет только на ту часть которая оплачена деньгами
Flamingo
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Повідомлень: 6416
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1694 раз.
 
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  #<1 ... 1609161016111612
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