1finanсier написав:Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.
Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так... ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.
1finanсier написав:Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.
Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так... ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.
Дякую. А тармін дії подібних сертифікатів - наприклад у Сільпо - не підкажете ? Бо Сільпо далеченько, якщо до 16 червня придбаю, то в Сільпо попаду лише при ще якійсь нагоді - можливо і через місяць
1finanсier написав:Дякую. А тармін дії подібних сертифікатів - наприклад у Сільпо - не підкажете ? Бо Сільпо далеченько, якщо до 16 червня придбаю, то в Сільпо попаду лише при ще якійсь нагоді - можливо і через місяць
Flamingo написав:Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении.
Flamingo написав:Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении.
Стесняюсь спросить. Это как? Я чего-то не знаю?
В приложении Сильпо привязываете карту, которой Вам выгодней рассчитываться. Кассиру говорите, чтобы оплатила приложением. Проходит как интернет оплата ну и Сильпо больше баллов начисляет.