Додано: Нед 13 чер, 2021 15:42

1finanсier написав: Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше. Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.

Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так...ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.