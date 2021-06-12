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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:42

  1finanсier написав:Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.

Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так...
ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На почту только подяка за заказ. Находится в Мои заказы в Бильше. Кэшбэк, кстати, Сильпо 1.5% даёт и за оплату сертификатом наэ полную сумму и свои дополнительные (колесо) баллы тоже добавляет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:На почту только подяка за заказ. Находится в Мои заказы в Бильше.

Да Вы правы. Помню что на почты приходит - но у меня там редко пользуемое мыло поэтому я все равно скачиваю всегда с кабины. Думал на мыле сертиф - сейчас посмотрел и правда "подяка".
  lel написав:Кэшбэк, кстати, Сильпо 1.5% даёт и за оплату сертификатом наэ полную сумму и свои дополнительные (колесо) баллы тоже добавляет.

А вот тут Вы не правы. Сильпо при оплате приложением на сумму сертификата начисляет только 0,5%, а именно 1.5% он начисляет только на ту часть которая оплачена деньгами
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:39

  Flamingo написав:
  lel написав:На почту только подяка за заказ. Находится в Мои заказы в Бильше.

Да Вы правы. Помню что на почты приходит - но у меня там редко пользуемое мыло поэтому я все равно скачиваю всегда с кабины. Думал на мыле сертиф - сейчас посмотрел и правда "подяка".
  lel написав:Кэшбэк, кстати, Сильпо 1.5% даёт и за оплату сертификатом наэ полную сумму и свои дополнительные (колесо) баллы тоже добавляет.

А вот тут Вы не правы. Сильпо при оплате приложением на сумму сертификата начисляет только 0,5%, а именно 1.5% он начисляет только на ту часть которая оплачена деньгами


кстати, лайфхак "получить 1,5% при покупке серта и 0,5% при оплате им" работает, не помните? субьективно - да, но можети все же покупку биллят по 1% ( надо проверить
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:26

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть для того, хто у танку, яка процедура отримання сертифіката наприклад Сільпо по програмі Екстра-Більше ? Наприклад обираю його, і що? В електронному вигляді цей сертифікат скидують кудись, чи що? І як потім його "отоварювати"? Буду вдячний за докладні пояснення. Просто ніколи не зтикався з цим раніше.

Во первых вам пришлют сертификат в виде пдф-файла на мыло зарегистрированное в бильше. Аналогичный файл можно скачать в вашем кабинете в бильше. Дальше как вам удобно - либо печатаете файл на принтере и предъявляете распечатку для сканирования на кассе Сильпо, либо закачиваете файл в свой смарт и демонстрируете его штрих код на кассе. Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении. Одновременно применять несколько сертификатов можно. Как-то так...
ЗЫ. Можно еще кажется воспользоваться сертификатом на кассе самообслуживания, но в посещаемых мною сильпо таких касс нету поэтому алгоритм не подскажу.

Дякую. А тармін дії подібних сертифікатів - наприклад у Сільпо - не підкажете ? Бо Сільпо далеченько, якщо до 16 червня придбаю, то в Сільпо попаду лише при ще якійсь нагоді - можливо і через місяць
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  1finanсier написав:Дякую. А тармін дії подібних сертифікатів - наприклад у Сільпо - не підкажете ? Бо Сільпо далеченько, якщо до 16 червня придбаю, то в Сільпо попаду лише при ще якійсь нагоді - можливо і через місяць

Последний сертификат Сильпо был
До 31.12.2022
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении.

Стесняюсь спросить. Это как? Я чего-то не знаю?
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:53

  malinin007 написав:
  Flamingo написав:Делается это после того как кассир посчитала уже ваш товар к оплате и Вам пора платить. Разницу в оплате между суммой товара и номиналом сертификата оплачиваете либа налом, либо картой, либо в приложении.

Стесняюсь спросить. Это как? Я чего-то не знаю?

В приложении Сильпо привязываете карту, которой Вам выгодней рассчитываться. Кассиру говорите, чтобы оплатила приложением. Проходит как интернет оплата ну и Сильпо больше баллов начисляет.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:58

  Мизантрóп написав:
  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Ёпта,payhub

Так пейхаб малюет комис. Или я шото не знаю? Пока не знаю как оплатить без комиса газ, отходы, обслугу кв.
valya
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:00

  valya написав:
  Мизантрóп написав:
  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Ёпта,payhub

Так пейхаб малюет комис. Или я шото не знаю? Пока не знаю как оплатить без комиса газ, отходы, обслугу кв.

Если на пейхабе зарегистрировать новую учётку, то три месяца сможете бесплатно платить коммунальные. Комиссию оно будет рисовать, но по факту не будет брать.
velvet
 
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