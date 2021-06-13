УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 чер, 2021 20:25
shef2 написав:
Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?
Якщо є пенсіонер, який отримує пенсію в приваті, то через приват 24 (next) до 3000 грн/міс без комісії
Пансер
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:02
velvet написав:
В приложении Сильпо привязываете карту, которой Вам выгодней рассчитываться. Кассиру говорите, чтобы оплатила приложением. Проходит как интернет оплата ну и Сильпо больше баллов начисляет.
Спасибо, не знал. А давно так можно?
malinin007
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:19
malinin007 написав:
Спасибо, не знал. А давно так можно?
Давно
У Велмарті також можна.
KVV
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:23
Не могу карту в приложении Сельпо привязать, пробовал моно и сибас, нажимаю Отримати код, ничего не происходит. Было у кого такое же?
malinin007
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:29
malinin007 скільки карт в гаманці Мастерпаса? Більше 5ти не дасть додати.
KVV
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:34
KVV написав: malinin007
скільки карт в гаманці Мастерпаса? Більше 5ти не дасть додати.
но можно на другой номер еще один мастерпасс
cohan
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:35
На номере, что в Сельпо зареган, мастерпасса вообще нет.
malinin007
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:46
malinin007 написав:
На номере, что в Сельпо зареган, мастерпасса вообще нет.
в этом и проблема, создайте вручную значит
cohan
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:49
в Укрсибі якісь тех роботи?
не дало відправили СЕП на Приват (із укрсиб онлайн в ІБ)
"В даний момент неможливо виконати дану операцію... бла бла
http://prntscr.com/15cw3ks
greenozon
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:17
greenozon написав:
в Укрсибі якісь тех роботи?
не дало відправили СЕП на Приват (із укрсиб онлайн в ІБ)
"В даний момент неможливо виконати дану операцію... бла бла
http://prntscr.com/15cw3ks
понедельник
cohan
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