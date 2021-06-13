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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Якщо є пенсіонер, який отримує пенсію в приваті, то через приват 24 (next) до 3000 грн/міс без комісії
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:В приложении Сильпо привязываете карту, которой Вам выгодней рассчитываться. Кассиру говорите, чтобы оплатила приложением. Проходит как интернет оплата ну и Сильпо больше баллов начисляет.

Спасибо, не знал. А давно так можно?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:19

  malinin007 написав:Спасибо, не знал. А давно так можно?

Давно
У Велмарті також можна.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не могу карту в приложении Сельпо привязать, пробовал моно и сибас, нажимаю Отримати код, ничего не происходит. Было у кого такое же?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:29

malinin007 скільки карт в гаманці Мастерпаса? Більше 5ти не дасть додати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:34

  KVV написав:malinin007 скільки карт в гаманці Мастерпаса? Більше 5ти не дасть додати.


но можно на другой номер еще один мастерпасс
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На номере, что в Сельпо зареган, мастерпасса вообще нет.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:46

  malinin007 написав:На номере, что в Сельпо зареган, мастерпасса вообще нет.


в этом и проблема, создайте вручную значит
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:49

в Укрсибі якісь тех роботи?
не дало відправили СЕП на Приват (із укрсиб онлайн в ІБ)

"В даний момент неможливо виконати дану операцію... бла бла

http://prntscr.com/15cw3ks
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:17

  greenozon написав:в Укрсибі якісь тех роботи?
не дало відправили СЕП на Приват (із укрсиб онлайн в ІБ)

"В даний момент неможливо виконати дану операцію... бла бла

http://prntscr.com/15cw3ks


понедельник
cohan
 
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