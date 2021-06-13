RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1611161216131614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит

Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 26.11.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:52

  malinin007 написав:
  cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит

Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.


да, есть такая сообенность
очень неудобно когда не помнишь, на каком именно номере карта
в целом актуальных карт окаызывается обычно больше пяти (
ну, маемо что маемо
как вариант - додаток сильпо на другой номер, в этом сменить - хаха - не получится )))))))))) основной/первый останется для мастерпасса, даже еслои в додаток входить по другому будете )
cohan
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1611161216131614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.