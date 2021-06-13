cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит
Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит
Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
да, есть такая сообенность очень неудобно когда не помнишь, на каком именно номере карта в целом актуальных карт окаызывается обычно больше пяти ( ну, маемо что маемо как вариант - додаток сильпо на другой номер, в этом сменить - хаха - не получится )))))))))) основной/первый останется для мастерпасса, даже еслои в додаток входить по другому будете )
колеги, прошу пораду: прив"язав нову "сімейну" НьюКард до Приват24, фін.номер не мій і підтвердження 3Дс приходять на рідний вайбер під фінномером. При цьому пуші у паралельний залогінений додаток на моєму телефоні не приходять. У додаток зайшов і бачу усе, окрім пушів. Як змінити, щоб інша людина не висилала мені 100500 кодів по кожній операції ?