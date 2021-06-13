cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит
Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
cohan написав:в этом и проблема, создайте вручную значит
Там в другом проблема была, карту, которую хочу подвязать, была подвязана на другом аккаунте мастерпасс. Но додаток Сельпо ни словом во первых не обмолвился, что он через мастерпасс работает, отчего непонятно в чем может быть ошибка. Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
да, есть такая сообенность очень неудобно когда не помнишь, на каком именно номере карта в целом актуальных карт окаызывается обычно больше пяти ( ну, маемо что маемо как вариант - додаток сильпо на другой номер, в этом сменить - хаха - не получится )))))))))) основной/первый останется для мастерпасса, даже еслои в додаток входить по другому будете )
колеги, прошу пораду: прив"язав нову "сімейну" НьюКард до Приват24, фін.номер не мій і підтвердження 3Дс приходять на рідний вайбер під фінномером. При цьому пуші у паралельний залогінений додаток на моєму телефоні не приходять. У додаток зайшов і бачу усе, окрім пушів. Як змінити, щоб інша людина не висилала мені 100500 кодів по кожній операції ?
vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.
Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами
Відключив. Дякую. Але тепер усі операції через Некст світить - забраковано, хоча сама операція спочатку проходить із надписом - "платіж успішно відправлено в обробку". За пару сек. видає "забраковано". По ходу, без 3Дс Некст не випускає платежі з сіба
vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.
vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.
спасибо что написали. не по правилам и пытаться не буду. только 45 дней! не уверен что поможет, но мне кажется, что так надёжней