Додано: Пон 14 чер, 2021 19:06

vovareuckij написав: Flamingo написав: vovareuckij написав: Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе. Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.

Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами

С деньгами на счету не могут блоконуть счет? Про 45 дней не понял? Заново открывать можно только через 45 дней? С деньгами на счету не могут блоконуть счет? Про 45 дней не понял? Заново открывать можно только через 45 дней?

Блокануть могут. Тут ограничений нет. Но по вашему заявлению вам по идее обязаны все вернуть и расторгнуть с вами деловые отношения. По поводу 45 дней - по правилам МПС это срок в течение которого по вашей карте согут предъявить требования (например если карта откатана импринтером где-то в жoпе мира). После этого срока счет счмтается закрытым и как бы новое открытие карты это типа совсем никак не связанное действие с предыдущей картой.