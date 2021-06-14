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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:02

  MASolomko написав:stas_rst, ліміт "Розрахунки в мережі Інтернет" правильно налаштували? Саме цей ліміт впливає на розрахунки без 3-D Secure.

який же Ви Умнічко !!!
а мені позор, елементарно 2+2 не врахував ... річна звичка далась взнаки :)
Дякую!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:52

  Flamingo написав:
  vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.

Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами :twisted:

С деньгами на счету не могут блоконуть счет? Про 45 дней не понял? Заново открывать можно только через 45 дней?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:06

  vovareuckij написав:
  Flamingo написав:
  vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.

Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами :twisted:

С деньгами на счету не могут блоконуть счет? Про 45 дней не понял? Заново открывать можно только через 45 дней?

Блокануть могут. Тут ограничений нет. Но по вашему заявлению вам по идее обязаны все вернуть и расторгнуть с вами деловые отношения. По поводу 45 дней - по правилам МПС это срок в течение которого по вашей карте согут предъявить требования (например если карта откатана импринтером где-то в жoпе мира). После этого срока счет счмтается закрытым и как бы новое открытие карты это типа совсем никак не связанное действие с предыдущей картой.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Может кому-то будет полезно:
18 июня Укрсиб будет начислять 3 золотых за каждые 20 потраченных гривен: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... rthday.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:54

  unknownurl написав:Может кому-то будет полезно:
18 июня Укрсиб будет начислять 3 золотых за каждые 20 потраченных гривен: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... rthday.pdf

А чей день варенья? Ваш или Сибаса?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:02

  valya написав:
  unknownurl написав:Может кому-то будет полезно:
18 июня Укрсиб будет начислять 3 золотых за каждые 20 потраченных гривен: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... rthday.pdf

А чей день варенья? Ваш или Сибаса?

Учитывая, что в названии программы написано "Вітаємо з Днем Народження УКРСИББАНК" без запятой, то др банка))) Лучше бы кешем и беком поздравили...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Oberon написав:
  valya написав:
  unknownurl написав:Может кому-то будет полезно:
18 июня Укрсиб будет начислять 3 золотых за каждые 20 потраченных гривен: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... rthday.pdf

А чей день варенья? Ваш или Сибаса?

Учитывая, что в названии программы написано "Вітаємо з Днем Народження УКРСИББАНК" без запятой, то др банка))) Лучше бы кешем и беком поздравили...
А ещё лучше продлением кешбека по всем картам на год
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

18к свободных по января и апреля картам как раз осталось под комуну на 18-е.Удачно совпало
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:02

  vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.


Интересно, в чём профит для банка?

Вижу два варианта:
1) закрыть счет и не пользоваться больше услугами банка
2) закрыть счет и через 45 дней открыть новый
Ради баллов держать карту смысла нет.

Если банк заблокирует счет из-за подключенного кешбека, то он потеряет клиента, что равнозначно п.1.

Блокировать счет за то, что клиент через 45 дней передумал и открыл счет снова - глупо. Это как наказывать клиентов, которые решили вернуться в банк.

Не морочили бы голову, а продлили-бы кешбек для старых клиентов. Тогда никто и не думал бы закрывать. А то ни рыба, ни мясо...
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 14 чер, 2021 21:34, всього редагувалось 5 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:14

  Мизантрóп написав:18к свободных по января и апреля картам как раз осталось под комуну на 18-е.Удачно совпало

Там на 18-е не планируются технические работы? :evil:
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