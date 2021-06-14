malinin007 написав:Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
Повторено те, про що неодноразово зазначалось в різних темах форуму, а також в основній темі "МК більше". Воно якось тяп-ляп працює, то власники-розробники просто бояться зачіпати, щоб не зробити ще гірше