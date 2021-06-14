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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:57

  malinin007 написав:Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.

Повторено те, про що неодноразово зазначалось в різних темах форуму, а також в основній темі "МК більше". Воно якось тяп-ляп працює, то власники-розробники просто бояться зачіпати, щоб не зробити ще гірше :)
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:16

  Flamingo написав:
  vovareuckij написав:Звонил сегодня перс менеджер, сказал, что банк будет без предупреждения блокировать счета тем, кто будет закрывать и открывать счет по новому с целью подключения к кэшбек программе.

Ну в этом случае а что мы теряем? Разницы от обладания картой без кэшбека и от карты с заблокированным счетом - ИМХО никакой! Просто золотые баллы - пусть юзают сами :twisted:
Парс менеджер раніше намікав, що вони на якісь нараді будуть думати як боротись з тими хто перевідкриває рахунок, і скоріше всього не будуть підключати до кешбек програми... ну попитика не питка :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:36

extreme_lviv_ua в любом случае эта карта без кешбэка абсолютно бесполезна. Просто тут совсем без вариантов!
clash
 
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