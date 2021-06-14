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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 23:57
malinin007 написав:
Во вторых мастерпасс-это тот еще недоделок, список карт на номере можно посмотреть только в каком-то приложении, которое работает через него, на сайте не посмотришь, в аккаунт не войти, пароля общего нет, сброс пароля не работает. Поддержка советует тупо удалять все акки с известных номеров телефонов, создавать заново и привязывать карту. Как оно еще работает, я удивляюсь.
Повторено те, про що неодноразово зазначалось в різних темах форуму, а також в основній темі "МК більше". Воно якось тяп-ляп працює, то власники-розробники просто бояться зачіпати, щоб не зробити ще гірше
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:36
extreme_lviv_ua в любом случае эта карта без кешбэка абсолютно бесполезна. Просто тут совсем без вариантов!
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clash
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20
А СЭП из Укрсиба платный? Как выводить деньги? Можно в личку.
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sonechko
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20
clash написав:extreme_lviv_ua
в любом случае эта карта без кешбэка абсолютно бесполезна. Просто тут совсем без вариантов!
ну не совсем уж прям бесполезна, например - замена Альфе/Форварду для "заслать p2p и вывести СЭПом", но, конечно, это на крайний случай и в общей деятельности можно обойтись
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:21
sonechko, зависит от тарифа карты. С NEW Card бесплатно.
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