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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 07:24
1finanсier Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.
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Фантом
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:33
1finanсier написав:
що буде з акком в інтернет банкінгу? Він також закриється, чи буде активним? Чи потрібно знову реєструватися в іб сіба?
На закрытие ИБ отдельная заява пишется.
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ВIВ
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:35
Накопичувальний рахунок тоже надо закрывать, или он закроется вместе с картой?
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Ferlakur
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:41
Фантом написав:1finanсier
Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.
Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?
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1finanсier
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:53
Ferlakur написав:
Накопичувальний рахунок тоже надо закрывать, или он закроется вместе с картой?
Закроют вместе с картой. Это ж типа пакет.
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ramzes4
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:54
Подскажите, вчера получил Нью кард, сегодня пытаюсь ее зарегистрировать в экстра больше в приложении, но по ссылке выдает, что нужно заказать карту. Как быстро можно зарегить карту после получения?
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Boundless
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:55
1finanсier написав: Фантом написав:1finanсier
Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.
Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?
Когда моя жена открывала нью кард, подтянулись ее данные из базы десятилетней давности. Ничего, к кешбечной программе подключилась.
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Ferlakur
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:05
Ferlakur написав: 1finanсier написав: Фантом написав:1finanсier
Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.
Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?
Когда моя жена открывала нью кард, подтянулись ее данные из базы десятилетней давности. Ничего, к кешбечной программе подключилась.
Тоже заметил,походу по ключ-коду лочить могут
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:09
Як дуже захочуть, то заЛочуть по РНОКПП, не переймайтеся цим. Краще вже спробувати перезайти та й годі. Най уже буде, як буде, все колись добігає кінця...
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kreuz
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:16
Boundless написав:
ак быстро можно зарегить карту после получения?
На протяжении недели.
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MASolomko
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