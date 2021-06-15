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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:24

1finanсier Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:33

  1finanсier написав:що буде з акком в інтернет банкінгу? Він також закриється, чи буде активним? Чи потрібно знову реєструватися в іб сіба?

На закрытие ИБ отдельная заява пишется.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Накопичувальний рахунок тоже надо закрывать, или он закроется вместе с картой?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:41

  Фантом написав:1finanсier Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.

Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:53

  Ferlakur написав:Накопичувальний рахунок тоже надо закрывать, или он закроется вместе с картой?

Закроют вместе с картой. Это ж типа пакет.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, вчера получил Нью кард, сегодня пытаюсь ее зарегистрировать в экстра больше в приложении, но по ссылке выдает, что нужно заказать карту. Как быстро можно зарегить карту после получения?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:55

  1finanсier написав:
  Фантом написав:1finanсier Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.

Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?

Когда моя жена открывала нью кард, подтянулись ее данные из базы десятилетней давности. Ничего, к кешбечной программе подключилась.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:05

  Ferlakur написав:
  1finanсier написав:
  Фантом написав:1finanсier Акк останется. Ничего заново регистрировать не нужно.

Так тоді чи буде вважатися новим клієнтом людина, в якої є акк в іб сібу?

Когда моя жена открывала нью кард, подтянулись ее данные из базы десятилетней давности. Ничего, к кешбечной программе подключилась.

Тоже заметил,походу по ключ-коду лочить могут
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Як дуже захочуть, то заЛочуть по РНОКПП, не переймайтеся цим. Краще вже спробувати перезайти та й годі. Най уже буде, як буде, все колись добігає кінця...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Boundless написав:ак быстро можно зарегить карту после получения?
На протяжении недели.
MASolomko
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