ого подход,
у меня еще есть кредитка Ашана, жалко выбрасывать, хотя там копейки конечно но думал ньюкард подольше прокешбечится
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:54
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кешбеки пришли.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В кассе со счета можно снять при закрытии счёта?
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:16
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста, что можно за баллы в программе Экстра взять в Бильше Мастеркард на сумму до 3000 баллов?
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27
вернуть деньгами почему-то из всех отметившихся только у меня это сработало
а так - смотрите по сертификатам, пересечение ликвидных на наличествующую сумму в баллах обычно ограничивается буквально двумя-тремя вариантами
Комфи выгоднее, потом Эпик но он он 10000, потом Сильпо, в самом низу Уклон
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:34
cohan ,вы серьезно про деньги или пошутили?
И можете подсказать, за операции в мае уже должны быть начислены эти баллы в общую копилку?
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:40
колеги, ситуація наступна:
у сім"ї є картка, відкрита 18.03.21
На ГЛ сказали, що КБ буде нараховуватись включно по кінець серпня (до 31.08.21) з останньою виплатою 16.09.21.
На запитання, - чому КБ не нараховуватиметься до 17.09.21 включно, з виплатою 17 днів вересня у жовтні, відповідь: тому, що березень входить повністю в умови програми після останніх змін.
Тобто рахують не чистих півроку з моменту реєстрації (182/183 дні), а повними місяцями, де березень - перший місяць, а серпень - останній.
Чи є в цьому правда чи у вас була інша інфа від персменів/ГЛ ?
Дякую.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
stas_rst, до продления кешбека по старым картам, использовалась такая политика и в правилах программы кешбека, вроде как, это указано.
|