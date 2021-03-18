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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:54

  Мизантрóп написав:Закрытие не возможное,а обязательно е))
Финномер и отделение для чистоты эксперимента буду менять,не проблема.Установится опытным путем как лочить будут


ого подход,
у меня еще есть кредитка Ашана, жалко выбрасывать, хотя там копейки конечно но думал ньюкард подольше прокешбечится
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбеки пришли.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В кассе со счета можно снять при закрытии счёта?
2XL
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Повідомлень: 3584
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:16

  2XL написав:В кассе со счета можно снять при закрытии счёта?

Можно даже с закрытого счёта, но там вроде комисс 2%.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста, что можно за баллы в программе Экстра взять в Бильше Мастеркард на сумму до 3000 баллов?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Фантом написав:
  2XL написав:В кассе со счета можно снять при закрытии счёта?

Можно даже с закрытого счёта, но там вроде комисс 2%.
Р2р 0,5%?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27

  _PORT_UA написав:Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста, что можно за баллы в программе Экстра взять в Бильше Мастеркард на сумму до 3000 баллов?


вернуть деньгами :mrgreen: :mrgreen: почему-то из всех отметившихся только у меня это сработало

а так - смотрите по сертификатам, пересечение ликвидных на наличествующую сумму в баллах обычно ограничивается буквально двумя-тремя вариантами

Комфи выгоднее, потом Эпик но он он 10000, потом Сильпо, в самом низу Уклон
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:34

cohan ,вы серьезно про деньги или пошутили?
И можете подсказать, за операции в мае уже должны быть начислены эти баллы в общую копилку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:40

колеги, ситуація наступна:
у сім"ї є картка, відкрита 18.03.21
На ГЛ сказали, що КБ буде нараховуватись включно по кінець серпня (до 31.08.21) з останньою виплатою 16.09.21.
На запитання, - чому КБ не нараховуватиметься до 17.09.21 включно, з виплатою 17 днів вересня у жовтні, відповідь: тому, що березень входить повністю в умови програми після останніх змін.
Тобто рахують не чистих півроку з моменту реєстрації (182/183 дні), а повними місяцями, де березень - перший місяць, а серпень - останній.
Чи є в цьому правда чи у вас була інша інфа від персменів/ГЛ ?
Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst, до продления кешбека по старым картам, использовалась такая политика и в правилах программы кешбека, вроде как, это указано.
MASolomko
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