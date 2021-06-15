Через некоторое время в верхнем правом углу появится пиктограмка "подарок". Тогда на нее нажмете и зарегистрируетесь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51
Через некоторое время в верхнем правом углу появится пиктограмка "подарок". Тогда на нее нажмете и зарегистрируетесь.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:53
Должна еще смс прийти, что кешбек активирован.
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:57
СЭП с сегодняшним кешбеком уже на Моне. Пройтись закрыть карту и попробовать переоткрыть или что... Блокнут, так блокнут, без кешбека она мне не нужна.
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:19
Теоретически:
1) процедура доступна через 45 дней, после закрытия.
2) обещают, в ближайшее время, блочить такие операции, вплоть по ИНН. Зажимают со всех сторон(((.
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:25
jay2004 на практике осенью переоткрыл сразу, может и сейчас получиться. Если нет, то через 45 дней. Но если действительно блокнут, то через 45 дней уже может не получиться Хотя не факт, что и так получиться через 45 дней, или что не блокнут через 45 дней. Но закрывать можно идти однозначно
Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А если щас закрыть, а через 45 дней зайти как зарплатник? Пропустят?
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