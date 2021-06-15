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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1617161816191620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:51

  Boundless написав:Подскажите, вчера получил Нью кард, сегодня пытаюсь ее зарегистрировать в экстра больше в приложении, но по ссылке выдает, что нужно заказать карту. Как быстро можно зарегить карту после получения?

Через некоторое время в верхнем правом углу появится пиктограмка "подарок". Тогда на нее нажмете и зарегистрируетесь.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:53

  Лагуна написав:
  Мизантрóп написав:
  shef2 написав:Где коммунальные оплачивать без комиссии и чтобы кешбек шел в 5 процентов по нью кард?

Ёпта,payhub

Можете объяснить по кешбеку комуналки? Т.е. если через этот сервисhttps://payhub.com.ua/#/main оплатить комуналку карточкой (какой именно или любой?) укрсиба, то от этого банка будет кещ бек 5%?

Должна еще смс прийти, что кешбек активирован.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:57

СЭП с сегодняшним кешбеком уже на Моне. Пройтись закрыть карту и попробовать переоткрыть или что... Блокнут, так блокнут, без кешбека она мне не нужна.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:59

MASolomko Плюсик :) Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:19

  Monk23 написав:СЭП с сегодняшним кешбеком уже на Моне. Пройтись закрыть карту и попробовать переоткрыть или что... Блокнут, так блокнут, без кешбека она мне не нужна.


Теоретически:
1) процедура доступна через 45 дней, после закрытия.
2) обещают, в ближайшее время, блочить такие операции, вплоть по ИНН. Зажимают со всех сторон(((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:25

jay2004 на практике осенью переоткрыл сразу, может и сейчас получиться. Если нет, то через 45 дней. Но если действительно блокнут, то через 45 дней уже может не получиться :) Хотя не факт, что и так получиться через 45 дней, или что не блокнут через 45 дней. Но закрывать можно идти однозначно :D
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А если щас закрыть, а через 45 дней зайти как зарплатник? Пропустят?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:40

А по закрытой карте баллы остаются доступны в більше?
Daswer
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:54

  _PORT_UA написав:cohan ,вы серьезно про деньги или пошутили?
И можете подсказать, за операции в мае уже должны быть начислены эти баллы в общую копилку?


серьезно, я же вывел - посмотрите мои сообщения от 4 или 9го числа июню

viewtopic.php?p=5241741#p5241741


возможно, т.к. у меня там Кредо и ОТП - я почетный оплачиватель баллами,
но, думаю, всем можно при совпадении звезд или хз чего

P.S. а вот мастерпасс удалить карты на старом номере - не работает (, не во всем везет
Востаннє редагувалось cohan в Сер 16 чер, 2021 12:05, всього редагувалось 2 разів.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:55

  Daswer написав:А по закрытой карте баллы остаются доступны в більше?

да
разобрано в ветке про Бильше (лайфхъаки и корисни порады)
cohan
 
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