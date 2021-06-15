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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:31
Жене не пришло 500 грн кэшбэка, карта оформлена в конце ноября 2020г.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Striker, карта оформлена в ноябре 2019 года, сегодня кешбек успешно зашёл и выведен
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сигнал приємний, але поприбирайте від гріха подалі!!!
І треба моніторити далі!
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:31
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31
Был в отделении. Пытался закрыть счета. Сказали не могут, поскольку есть персмен. Обращайтесь к нему. Обратился. Попросил закрыть все счета и учетку в сибб онлайне. Мне прислали заяву на закрытие двух счетов, но согласно текста заяаы доступ в онлайн остается. Спросил на фуа он нужен без счетов. Ответа пока жду
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