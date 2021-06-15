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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:31

Жене не пришло 500 грн кэшбэка, карта оформлена в конце ноября 2020г. :evil:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Striker, карта оформлена в ноябре 2019 года, сегодня кешбек успешно зашёл и выведен :)
MASolomko
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Повідомлень: 3386
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сигнал приємний, але поприбирайте від гріха подалі!!!
І треба моніторити далі!
V2
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Повідомлень: 7091
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:31

  V2 написав:Сигнал приємний, але поприбирайте від гріха подалі!!!
І треба моніторити далі!

НІякого сигналу нема. З 1 червня всім, у кого картка більше 6 місяців, мали відключити кешбек. Тобто сьогодні останній виплачений за травень. Сигнал буде (або не буде) 16 липня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31

Был в отделении. Пытался закрыть счета. Сказали не могут, поскольку есть персмен. Обращайтесь к нему. Обратился. Попросил закрыть все счета и учетку в сибб онлайне. Мне прислали заяву на закрытие двух счетов, но согласно текста заяаы доступ в онлайн остается. Спросил на фуа он нужен без счетов. Ответа пока жду
Flamingo
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