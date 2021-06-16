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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:31

Жене не пришло 500 грн кэшбэка, карта оформлена в конце ноября 2020г. :evil:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Striker, карта оформлена в ноябре 2019 года, сегодня кешбек успешно зашёл и выведен :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сигнал приємний, але поприбирайте від гріха подалі!!!
І треба моніторити далі!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:31

  V2 написав:Сигнал приємний, але поприбирайте від гріха подалі!!!
І треба моніторити далі!

НІякого сигналу нема. З 1 червня всім, у кого картка більше 6 місяців, мали відключити кешбек. Тобто сьогодні останній виплачений за травень. Сигнал буде (або не буде) 16 липня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31

Был в отделении. Пытался закрыть счета. Сказали не могут, поскольку есть персмен. Обращайтесь к нему. Обратился. Попросил закрыть все счета и учетку в сибб онлайне. Мне прислали заяву на закрытие двух счетов, но согласно текста заяаы доступ в онлайн остается. Спросил на фуа он нужен без счетов. Ответа пока жду
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Был в отделении. Пытался закрыть счета. Сказали не могут, поскольку есть персмен. Обращайтесь к нему. Обратился. Попросил закрыть все счета и учетку в сибб онлайне. Мне прислали заяву на закрытие двух счетов, но согласно текста заяаы доступ в онлайн остается. Спросил на фуа он нужен без счетов. Ответа пока жду

Также был в отделении и также послали. Сказали вначале сменить обслуживание на отделение, а потом уже по моему вопросу все будет ;) Позвонил на гарячку, оставил заявку. Попросил чтоб побыстрее, так как я жду на отделении. Далее со мной должны были связаться. Прошло уже пару часов...
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:47

А я вже очікував 1 год, щоб все таки з'єднатися з персменеджером, з'єднався, то глаголить, що мої рахунки знаходяться на іншому відділенні, і, якщо я хочу закрити, то спочатку їх треба перевести на дистанційне обслуговування, капець)) в м.Хмельницькому відкривав рахунки.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:52

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:
  omb написав:через сайт КС, правда наличие кешбека

Через сайт КСа, как и любого укр. опсоса, нет кешбека, к сожалению, уже проверено. :(

Не знаю где, что и как Вы проверяли, но моя декабрьская оплата через сайт водафона Укрсибом была окэшбечена :mrgreen:
А оплата подвязанной ньюкард из аппликухи опсоса окешбечивается?
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  pharus написав:А оплата подвязанной ньюкард из аппликухи опсоса окешбечивается?

В приложении КС - да. И с просто привязанной карты, и с помощью GPay.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:19

Вот прохиндеи!
Персмен за последний год звонил 4-5 раз и рассказывал всякую рекламу. И всегда заканчивал общение словами: "Обращайтесь!".
Целый день не могу ни дописаться, ни дозвониться до этого позорника!
На горячке говорят, что я обслуживаюсь в "виртуальном отделении" с Персменом.
И только он может закрыть карту. А он на полном морозе.
Замкнутый круг.
DONALD
 
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