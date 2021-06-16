DONALD я уже наконец-то связался, перевел обслуживание в отделение. Там закрою и все остальное.
Она кстати вроде действительно звонила ранее, но тот номер 044 у меня в ЧС почему-то. Но это уже сами виноваты...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:40
DONALD я уже наконец-то связался, перевел обслуживание в отделение. Там закрою и все остальное.
Она кстати вроде действительно звонила ранее, но тот номер 044 у меня в ЧС почему-то. Но это уже сами виноваты...
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты .Очереди не было.
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А доречі, може в когось є якийсь досвід - чи можна перевести свою нью- кард( яка з цього червня, як і в багатьох - вже без кешбека) на тариф зарплатний, з 10% кешбеку? Чи лише через закриття і відкиття нової?
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:47
А що казали, що закривали ( тобто треба було пояснювати, що потрібно закривати саме рахунок, а не просто карту) та чи закривали ще і аккаунт с сібонлайн?
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:57
они там в курсе что закрывать.Покрайней мере мне такой попался.Закрыл карточку, счёт сказал автоматом окончательно закроется через сорок пять дней.
Додано: Сер 16 чер, 2021 18:51
Тоже пытаюсь связаться с персменом. Телефона не знаю. Грят не может до меня дозвонится. Есть какието 3 пропущенные +380670001874. Но что-то заонков не слышал (кроме одного - в этот момент разговаривал).
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