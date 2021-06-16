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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:40

DONALD я уже наконец-то связался, перевел обслуживание в отделение. Там закрою и все остальное.
Она кстати вроде действительно звонила ранее, но тот номер 044 у меня в ЧС почему-то. Но это уже сами виноваты...
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты :) .Очереди не было.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А доречі, може в когось є якийсь досвід - чи можна перевести свою нью- кард( яка з цього червня, як і в багатьох - вже без кешбека) на тариф зарплатний, з 10% кешбеку? Чи лише через закриття і відкиття нової?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:47

  посетитель написав:Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты :) .Очереди не было.

А що казали, що закривали ( тобто треба було пояснювати, що потрібно закривати саме рахунок, а не просто карту) та чи закривали ще і аккаунт с сібонлайн?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:57

  1finanсier написав:
  посетитель написав:Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты :) .Очереди не было.

А що казали, що закривали ( тобто треба було пояснювати, що потрібно закривати саме рахунок, а не просто карту) та чи закривали ще і аккаунт с сібонлайн?
они там в курсе что закрывать.Покрайней мере мне такой попался.Закрыл карточку, счёт сказал автоматом окончательно закроется через сорок пять дней.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:51

Тоже пытаюсь связаться с персменом. Телефона не знаю. Грят не может до меня дозвонится. Есть какието 3 пропущенные +380670001874. Но что-то заонков не слышал (кроме одного - в этот момент разговаривал).
demichh
 
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