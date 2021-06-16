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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:40
DONALD я уже наконец-то связался, перевел обслуживание в отделение. Там закрою и все остальное.
Она кстати вроде действительно звонила ранее, но тот номер 044 у меня в ЧС почему-то. Но это уже сами виноваты...
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Monk23
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:41
Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты
.Очереди не было.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:44
А доречі, може в когось є якийсь досвід - чи можна перевести свою нью- кард( яка з цього червня, як і в багатьох - вже без кешбека) на тариф зарплатний, з 10% кешбеку? Чи лише через закриття і відкиття нової?
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1finanсier
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:47
посетитель написав:
Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты
.Очереди не было.
А що казали, що закривали ( тобто треба було пояснювати, що потрібно закривати саме рахунок, а не просто карту) та чи закривали ще і аккаунт с сібонлайн?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:57
1finanсier написав: посетитель написав:
Читаю тут ваши приключения с персональными менеджерами и радуюсь что меня не наградили такой "честью" иметь персонального менеджера ))). Сегодня шел случайно мимо отделения и спонтанно решил закрыть карточку(как раз последний кешбек утром вывел).Весь процесс занял три минуты
.Очереди не было.
А що казали, що закривали ( тобто треба було пояснювати, що потрібно закривати саме рахунок, а не просто карту) та чи закривали ще і аккаунт с сібонлайн?
они там в курсе что закрывать.Покрайней мере мне такой попался.Закрыл карточку, счёт сказал автоматом окончательно закроется через сорок пять дней.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:51
Тоже пытаюсь связаться с персменом. Телефона не знаю. Грят не может до меня дозвонится. Есть какието 3 пропущенные +380670001874. Но что-то заонков не слышал (кроме одного - в этот момент разговаривал).
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demichh
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:09
demichh написав:
Тоже пытаюсь связаться с персменом. Телефона не знаю. Грят не может до меня дозвонится. Есть какието 3 пропущенные +380670001874. Но что-то заонков не слышал (кроме одного - в этот момент разговаривал).
У чат йому завтра напишіть.
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klug
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:38
demichh написав:
Тоже пытаюсь связаться с персменом.
На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть.
Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.
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ВIВ
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:48
ВIВ написав: demichh написав:
Тоже пытаюсь связаться с персменом.
На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть.
Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.
Бред утверждает ваша ГЛ. Я все сделал через персмена. Подтвердил через аппку свое заявление о закрытии счетов в ответ персмен прислал мне второй экземпляр заявления о закрытии счета, якобы подписанного цифровой подписью. Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
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Flamingo
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:14
Flamingo написав: ВIВ написав: demichh написав:
Тоже пытаюсь связаться с персменом.
На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть.
Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.
Бред утверждает ваша ГЛ. Я все сделал через персмена. Подтвердил через аппку свое заявление о закрытии счетов в ответ персмен прислал мне второй экземпляр заявления о закрытии счета, якобы подписанного цифровой подписью. Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
Будете новый сейчас открывать или через 45 дней?
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Monk23
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