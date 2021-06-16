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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:28
Monk23 написав:
Будете новый сейчас открывать или через 45 дней?
Пока не буду - есть 2-3 не охваченных родственника - пока откроют они. Ну а в августе посмотрю какие будут тенденции в сибасе и приму решение
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Flamingo
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:32
DONALD написав:
Вот прохиндеи!
Персмен за последний год звонил 4-5 раз и рассказывал всякую рекламу. И всегда заканчивал общение словами: "Обращайтесь!".
Целый день не могу ни дописаться, ни дозвониться до этого позорника!
На горячке говорят, что я обслуживаюсь в "виртуальном отделении" с Персменом.
И только он может закрыть карту. А он на полном морозе.
Замкнутый круг.
Мой норм - откликнулся сразу и дистанционно закрыл НК, а ту что была в отделении на обслуживании - чат ответил только через отделение закрывать...
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ol_zy
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Додано: Сер 16 чер, 2021 21:33
cohan написав: _PORT_UA написав:cohan
,вы серьезно про деньги или пошутили?
И можете подсказать, за операции в мае уже должны быть начислены эти баллы в общую копилку?
серьезно, я же вывел - посмотрите мои сообщения от 4 или 9го числа июнюviewtopic.php?p=5241741#p5241741
возможно, т.к. у меня там Кредо и ОТП - я почетный оплачиватель баллами,
но, думаю, всем можно при совпадении звезд или хз чего
P.S. а вот мастерпасс удалить карты на старом номере - не работает (, не во всем везет
Ни 4, ни 9 нет конкретной ссылки где эти баллы менять или инструкции. Подскажете?
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Slx
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:17
Flamingo написав: ВIВ написав: demichh написав:
Тоже пытаюсь связаться с персменом.
На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть.
Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.
Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.
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melkh
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:21
Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?
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Striker
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:33
melkh написав: Flamingo написав:
Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.
Ну я просил персмена закрыть счета и залочить акк. В итоге на мыло пришло такое: "ми заблокували ваш особистий ключ. Доступ до UKRSIB online тимчасово недоступний.
Для відновлення доступу зверніться до обслуговуючого відділення банку та отримайте новий ключ."
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Flamingo
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