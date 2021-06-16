Додано: Сер 16 чер, 2021 23:30

Открытие карт без менеджера, закрытие карт с менеджером, - нет никакой разницы.

Надо было всего лишь за день до посещения банка, написать этому пню в чате, персману, о том чтоб перевел вас на обслуживание в то отделение, где вам ближе закрыть карту. Закрываю уже второй раз. В конце года буду закрывать третий раз. И не имеет никакого значения что будет с ИБ. Пробуйте в него входить в течении всех 45 дней после закрытия карты и увидите что будет. Лол.

А вобще сибас киданул всех с кешбеком, просквозил что будет платить до 31.01.22 и сменил все в зад, чисто по мудазвонски.