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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:28

  Monk23 написав:Будете новый сейчас открывать или через 45 дней?

Пока не буду - есть 2-3 не охваченных родственника - пока откроют они. Ну а в августе посмотрю какие будут тенденции в сибасе и приму решение
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:32

  DONALD написав:Вот прохиндеи!
Персмен за последний год звонил 4-5 раз и рассказывал всякую рекламу. И всегда заканчивал общение словами: "Обращайтесь!".
Целый день не могу ни дописаться, ни дозвониться до этого позорника!
На горячке говорят, что я обслуживаюсь в "виртуальном отделении" с Персменом.
И только он может закрыть карту. А он на полном морозе.
Замкнутый круг.

Мой норм - откликнулся сразу и дистанционно закрыл НК, а ту что была в отделении на обслуживании - чат ответил только через отделение закрывать...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:33

  cohan написав:
  _PORT_UA написав:cohan ,вы серьезно про деньги или пошутили?
И можете подсказать, за операции в мае уже должны быть начислены эти баллы в общую копилку?


серьезно, я же вывел - посмотрите мои сообщения от 4 или 9го числа июню

viewtopic.php?p=5241741#p5241741


возможно, т.к. у меня там Кредо и ОТП - я почетный оплачиватель баллами,
но, думаю, всем можно при совпадении звезд или хз чего

P.S. а вот мастерпасс удалить карты на старом номере - не работает (, не во всем везет

Ни 4, ни 9 нет конкретной ссылки где эти баллы менять или инструкции. Подскажете?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:17

  Flamingo написав:
  ВIВ написав:
  demichh написав:Тоже пытаюсь связаться с персменом.

На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть.
Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.

Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно


Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:21

Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки? :shock:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:33

  melkh написав:
  Flamingo написав:Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно


Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.

Ну я просил персмена закрыть счета и залочить акк. В итоге на мыло пришло такое: "ми заблокували ваш особистий ключ. Доступ до UKRSIB online тимчасово недоступний.

Для відновлення доступу зверніться до обслуговуючого відділення банку та отримайте новий ключ."
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:21

  Striker написав:Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки? :shock:

Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. :wink:
Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Открытие карт без менеджера, закрытие карт с менеджером, - нет никакой разницы.
Надо было всего лишь за день до посещения банка, написать этому пню в чате, персману, о том чтоб перевел вас на обслуживание в то отделение, где вам ближе закрыть карту. Закрываю уже второй раз. В конце года буду закрывать третий раз. И не имеет никакого значения что будет с ИБ. Пробуйте в него входить в течении всех 45 дней после закрытия карты и увидите что будет. Лол.
А вобще сибас киданул всех с кешбеком, просквозил что будет платить до 31.01.22 и сменил все в зад, чисто по мудазвонски.
Maksi2
 
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