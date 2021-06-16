DONALD написав:Вот прохиндеи! Персмен за последний год звонил 4-5 раз и рассказывал всякую рекламу. И всегда заканчивал общение словами: "Обращайтесь!". Целый день не могу ни дописаться, ни дозвониться до этого позорника! На горячке говорят, что я обслуживаюсь в "виртуальном отделении" с Персменом. И только он может закрыть карту. А он на полном морозе. Замкнутый круг.
Мой норм - откликнулся сразу и дистанционно закрыл НК, а ту что была в отделении на обслуживании - чат ответил только через отделение закрывать...
demichh написав:Тоже пытаюсь связаться с персменом.
На ГЛ утверждают что через ПМ счет нельзя закрыть. Рекомендуют менять ПМ на реальное отделение и там писать заяву наизакрытие счета.
Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.
Flamingo написав:Ну и уже мой акк в сиб-онлане заблочен. Так что все можно
Мой выслал заяву через апку, я подписал и отп паролем, вход работает без проблем, но карта уже залочена, накопительный и р/с еще работает, сказала, что закроется только 2.08, всем так сказали. Так понял, что сегодня пошло массовое закрытие карт и правильно, пусть теперь подумают, главное, что есть альтернатива.
Ну я просил персмена закрыть счета и залочить акк. В итоге на мыло пришло такое: "ми заблокували ваш особистий ключ. Доступ до UKRSIB online тимчасово недоступний.
Для відновлення доступу зверніться до обслуговуючого відділення банку та отримайте новий ключ."
Striker написав:Посмотрел почему не начислили кэшбэк на карту жены. Оказывается, в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?
Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Открытие карт без менеджера, закрытие карт с менеджером, - нет никакой разницы. Надо было всего лишь за день до посещения банка, написать этому пню в чате, персману, о том чтоб перевел вас на обслуживание в то отделение, где вам ближе закрыть карту. Закрываю уже второй раз. В конце года буду закрывать третий раз. И не имеет никакого значения что будет с ИБ. Пробуйте в него входить в течении всех 45 дней после закрытия карты и увидите что будет. Лол. А вобще сибас киданул всех с кешбеком, просквозил что будет платить до 31.01.22 и сменил все в зад, чисто по мудазвонски.
Maksi2 написав:Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Так прикол ещё в том, что я теперь нигде не могу увидеть реальную дату покупки, везде стоит 02.06 вместо 29.05. И как с этим писать жалобу в НБУ? Попробую ещё пободаться в чатике, но всё идёт к тому, что Сибас станет вторым #зеленымлайном.
Вот, что рисуют в выписке:
Якобы оплата была 02.06. Уроды. Дата покупки из интернет-магазина подойдёт в качестве доказательства для НБУ? Сумма то одинаковая, также название покупки в выписке сходится с названием магазина.
29.05 выше - это пополнение карты под эту покупку.