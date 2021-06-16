Striker написав:Maksi2 написав:Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число.
Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Так прикол ещё в том, что я теперь нигде не могу увидеть реальную дату покупки, везде стоит 02.06 вместо 29.05. И как с этим писать жалобу в НБУ?
Попробую ещё пободаться в чатике, но всё идёт к тому, что Сибас станет вторым #зеленымлайном.
Вот, что рисуют в выписке:
Якобы оплата была 02.06. Уроды.
Дата покупки из интернет-магазина подойдёт в качестве доказательства для НБУ? Сумма то одинаковая, также название покупки в выписке сходится с названием магазина.
29.05 выше - это пополнение карты под эту покупку.
Магазин:
Выписка:
#зеленелайно2
Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.