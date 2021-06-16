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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:42

  Striker написав:
  Maksi2 написав:Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. :wink:
Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..

Так прикол ещё в том, что я теперь нигде не могу увидеть реальную дату покупки, везде стоит 02.06 вместо 29.05. И как с этим писать жалобу в НБУ?
Попробую ещё пободаться в чатике, но всё идёт к тому, что Сибас станет вторым #зеленымлайном.

Вот, что рисуют в выписке:
Зображення

Якобы оплата была 02.06. Уроды. :|
Дата покупки из интернет-магазина подойдёт в качестве доказательства для НБУ? Сумма то одинаковая, также название покупки в выписке сходится с названием магазина.

29.05 выше - это пополнение карты под эту покупку.

Магазин:
Зображення
Выписка:
Зображення

#зеленелайно2 :?

Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:44

  antey718 написав:Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.

Нет, потому что заказ я забрал аж 05.06.
Striker
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