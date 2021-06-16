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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:42

  Striker написав:
  Maksi2 написав:Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. :wink:
Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..

Так прикол ещё в том, что я теперь нигде не могу увидеть реальную дату покупки, везде стоит 02.06 вместо 29.05. И как с этим писать жалобу в НБУ?
Попробую ещё пободаться в чатике, но всё идёт к тому, что Сибас станет вторым #зеленымлайном.

Вот, что рисуют в выписке:
Зображення

Якобы оплата была 02.06. Уроды. :|
Дата покупки из интернет-магазина подойдёт в качестве доказательства для НБУ? Сумма то одинаковая, также название покупки в выписке сходится с названием магазина.

29.05 выше - это пополнение карты под эту покупку.

Магазин:
Зображення
Выписка:
Зображення

#зеленелайно2 :?

Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:44

  antey718 написав:Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.

Нет, потому что заказ я забрал аж 05.06.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:...в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?
Ряд магазинов практикуют при оплате на сайте предавторизацию (холдирование, т. е. резервирование суммы). При успешном получении товара идёт запрос авторизиции на списание.

Кешбек же начисляют по авторизиции списания. Холдирование в любой момент снимается и деньги у вас на счету отображаются сразу. Даже, если на кредитке держится этот "холд" через РД, то банк не должен включать его в сумму погашения.

  Maksi2 написав:...покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
А при чём тут банк?
Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается.

  Striker написав:Нет, потому что...
Вы не видите, какие запросы через эквайринг отправлял продавец в банк.

  Striker написав:...заказ я забрал аж 05.06.
То, что ты описал, попадает на описанные выше моменты с предавторизацией.
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 17 чер, 2021 06:54, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 06:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Доброе утро. Подскажите, где оплатить штраф без комиссии онлайн с карты? Next 1% просит
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:05

  MASolomko написав:Кешбек же начисляют по авторизиции списания. Холдирование в любой момент снимается и деньги у вас на счету отображаются сразу.

Т.е. 29.05 был холд, а 02.06 магазин снял его и провёл платёж? Значит банк не виноват. Мда, 470 грн недополучил на ровном месте...
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

с Евой известный прикол, по-моему в ветке Альфы еще обсуждалось, там и mcc непойми какой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

malinin007 написав:Доброе утро. Подскажите, где оплатить штраф без комиссии онлайн с карты? Next 1% просит
Так 4% ж остаётся. Или надо с 5% кэшбэка и без комиссии 1%?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Т.е. 29.05 был холд, а 02.06 магазин снял его и провёл платёж?
По другому это не назвать.

Или думаешь, что банку есть резон подделывать дату операции по карте? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:30

  lel написав:
malinin007 написав:Доброе утро. Подскажите, где оплатить штраф без комиссии онлайн с карты? Next 1% просит
Так 4% ж остаётся. Или надо с 5% кэшбэка и без комиссии 1%?

Ну конечно! :D Свинорылить, так по полной!
malinin007
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