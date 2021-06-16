Maksi2 написав:Так и осталось, по дате покупки, это - официальный ответ банка на жалобу в НБУ, и не смотря на то что ГЛ говорила о дате проводки (тупицы), кешбек был начислен - по дате покупки, а это был последний день месяца, 30 число. Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Так прикол ещё в том, что я теперь нигде не могу увидеть реальную дату покупки, везде стоит 02.06 вместо 29.05. И как с этим писать жалобу в НБУ? Попробую ещё пободаться в чатике, но всё идёт к тому, что Сибас станет вторым #зеленымлайном.
Вот, что рисуют в выписке:
Якобы оплата была 02.06. Уроды. Дата покупки из интернет-магазина подойдёт в качестве доказательства для НБУ? Сумма то одинаковая, также название покупки в выписке сходится с названием магазина.
29.05 выше - это пополнение карты под эту покупку.
Магазин: Выписка:
#зеленелайно2
Там ситуация может быть следующая, 29 числа вы делаете покупку, идет предавторизация. Вы забираете товар, предавторизация отменяется, и идет запрос списание 2 числом.
Striker написав:...в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?
Ряд магазинов практикуют при оплате на сайте предавторизацию (холдирование, т. е. резервирование суммы). При успешном получении товара идёт запрос авторизиции на списание.
Кешбек же начисляют по авторизиции списания. Холдирование в любой момент снимается и деньги у вас на счету отображаются сразу. Даже, если на кредитке держится этот "холд" через РД, то банк не должен включать его в сумму погашения.
Maksi2 написав:...покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
А при чём тут банк? Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается.
Striker написав:Нет, потому что...
Вы не видите, какие запросы через эквайринг отправлял продавец в банк.
Striker написав:...заказ я забрал аж 05.06.
То, что ты описал, попадает на описанные выше моменты с предавторизацией.
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 17 чер, 2021 06:54, всього редагувалось 1 раз.