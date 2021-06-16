Додано: Чет 17 чер, 2021 06:48

Striker написав: ...в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки? ...в квитанции стоит дата проводки 02.06, а сама покупка была 29.05. С каких это пор кэшбэк начисляется по дате проводки?

Maksi2 написав: ...покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы.. ...покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..

Striker написав: Нет, потому что... Нет, потому что...

Striker написав: ...заказ я забрал аж 05.06. ...заказ я забрал аж 05.06.

Ряд магазинов практикуют при оплате на сайте предавторизацию (холдирование, т. е. резервирование суммы). При успешном получении товара идёт запрос авторизиции на списание.Кешбек же начисляют по авторизиции списания. Холдирование в любой момент снимается и деньги у вас на счету отображаются сразу. Даже, если на кредитке держится этот "холд" через РД, то банк не должен включать его в сумму погашения.А при чём тут банк?Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается.Вы не видите, какие запросы через эквайринг отправлял продавец в банк.То, что ты описал, попадает на описанные выше моменты с предавторизацией.