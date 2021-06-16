У меня в Ашане так было, там еще и суммы располовинили - по факту не оказалось в наличии части заказа, они долго искали-проверяли, холд сняли через 5 дней, списание прошло поздней датой и на меньшую сумму - по факту наличия и готовности к отгрузке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:34
У меня в Ашане так было, там еще и суммы располовинили - по факту не оказалось в наличии части заказа, они долго искали-проверяли, холд сняли через 5 дней, списание прошло поздней датой и на меньшую сумму - по факту наличия и готовности к отгрузке.
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:34
такого нет: все национальни операторы платежей рады присосаться к вынужденным оплачивать гражданам
я вас больше огорчу - в свете перехода на платформу Бильше и такие кешбеки могут накрыться
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