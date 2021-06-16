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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:34

  Striker написав:
  MASolomko написав:Кешбек же начисляют по авторизиции списания. Холдирование в любой момент снимается и деньги у вас на счету отображаются сразу.

Т.е. 29.05 был холд, а 02.06 магазин снял его и провёл платёж? Значит банк не виноват. Мда, 470 грн недополучил на ровном месте...

У меня в Ашане так было, там еще и суммы располовинили - по факту не оказалось в наличии части заказа, они долго искали-проверяли, холд сняли через 5 дней, списание прошло поздней датой и на меньшую сумму - по факту наличия и готовности к отгрузке.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:34

  malinin007 написав:
  lel написав:
malinin007 написав:Доброе утро. Подскажите, где оплатить штраф без комиссии онлайн с карты? Next 1% просит
Так 4% ж остаётся. Или надо с 5% кэшбэка и без комиссии 1%?

Ну конечно! :D Свинорылить, так по полной!

такого нет: все национальни операторы платежей рады присосаться к вынужденным оплачивать гражданам
я вас больше огорчу - в свете перехода на платформу Бильше и такие кешбеки могут накрыться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:21

  cohan написав:я вас больше огорчу - в свете перехода на платформу Бильше и такие кешбеки могут накрыться

все верно, в Бильше не начисляются баллы за оплату налогов и штрафов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:52

  antey718 написав:
  cohan написав:я вас больше огорчу - в свете перехода на платформу Бильше и такие кешбеки могут накрыться

все верно, в Бильше не начисляются баллы за оплату налогов и штрафов.


ну, строго говоря, есть механизм когда накинуть баллы в Бильше дает инструкцию банк - я про ОТП еВизу сейчас, или про бонусы Агриколя да и Кредо, которые не от суммы транзакции идут,
и как будет в этом случае - Сиб будет давать инструкцию насыпать 500*12,5 за все транзы онлайн, или насыпать 5% за approved транзы по логике Бильше - неизвестно

но все к тому идет (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зачем отказываться от перс менеджера, не пойму? Написал в чатик, он перезвонил спросил причину, сбросил заяву, нажал пару клавиш и никуда ходить не надо
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Stringer написав:Зачем отказываться от перс менеджера, не пойму? Написал в чатик, он перезвонил спросил причину, сбросил заяву, нажал пару клавиш и никуда ходить не надо
Виктория вышла из чата (отключила возможность отвечать в диалоге). Обиделась. Какие мы нежные )Зображення
2XL
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