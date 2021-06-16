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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:18
ignorabimus написав:Покупка на Проме через Пром-оплату через Liqpay будет считаться как покупка или перевод?
Как это промОплата через Liqpay?
ПромОплата - это всегда перевод с карты на карту.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
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malinin007
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10
При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?
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vovareuckij
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:12
malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
заказ юа ? да
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cohan
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14
cohan написав: malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
заказ юа ? да
Не знаю, что такое заказ.юа. Как получается 8999 тут не говорят, как я понял.
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malinin007
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14
vovareuckij написав:
При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?
сначала ждать 3-4 дня,
потом получатель,
потом ликпей
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cohan
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:19
cohan спасибо
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vovareuckij
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:29
malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
Да. И даже золотые фантики начисляет по ним
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MASolomko
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