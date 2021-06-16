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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ignorabimus написав:Покупка на Проме через Пром-оплату через Liqpay будет считаться как покупка или перевод?
Как это промОплата через Liqpay?
ПромОплата - это всегда перевод с карты на карту.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10

Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10

При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:12

  malinin007 написав:Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?


заказ юа ? да
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14

  cohan написав:
  malinin007 написав:Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?


заказ юа ? да

Не знаю, что такое заказ.юа. Как получается 8999 тут не говорят, как я понял.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14

  vovareuckij написав:При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?


сначала ждать 3-4 дня,
потом получатель,
потом ликпей
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:19

cohan спасибо
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  malinin007 написав:Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
Да. И даже золотые фантики начисляет по ним :)
MASolomko
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