Додано: Чет 17 чер, 2021 19:41

MASolomko написав: А при чём тут банк?

Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается. А при чём тут банк?Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается.

Банк тут при чем самым непосредственным образом, ты когда звонишь на ГЛ и называешь ФИО, ты же ждешь что тебе дадут профессиональные ответы, а не мычание в ответ, а я слышал только мычание, и только после жалобы в НБУ мне пришла расшифровка этого мычания. ГЛ, должна была мне ответить что: уважаемый клиент, не все ваши операции провелись как интернет операции, в прошлом подотчетном месяце, часть из них,магазин Ева, несколько покупок на такую - то сумму провелись (или были сделаны) в наземном POS терминале. Все это выяснилось через месяц, и то, только потому, что НБУ дрюкнул сибаса. При этом это были интернет заказы с компа. В итоге если коротко то: ГЛ банка - тупицы, Ева - сволочь, а НБУ - молодец, потому что НБУ заставил сибас обьясниться нормально, человеческим языком.