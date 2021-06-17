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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:18
ignorabimus написав:Покупка на Проме через Пром-оплату через Liqpay будет считаться как покупка или перевод?
Как это промОплата через Liqpay?
ПромОплата - это всегда перевод с карты на карту.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
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malinin007
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10
При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?
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vovareuckij
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:12
malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
заказ юа ? да
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cohan
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14
cohan написав: malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
заказ юа ? да
Не знаю, что такое заказ.юа. Как получается 8999 тут не говорят, как я понял.
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malinin007
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:14
vovareuckij написав:
При оплате через некст привата деньги с карты ушли, а получателю не пришли, где надо их искать? У банка с карты, которого платил? У привата? У Ликпей? В банке получателя платежа?
сначала ждать 3-4 дня,
потом получатель,
потом ликпей
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cohan
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:19
cohan спасибо
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vovareuckij
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:29
malinin007 написав:
Коллеги, сибас окешбечивает мсс 8999?
Да. И даже золотые фантики начисляет по ним
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MASolomko
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:41
MASolomko написав:
А при чём тут банк?
Терминал в EVA кто-то так настроил. Хз для чего такое делается.
Банк тут при чем самым непосредственным образом, ты когда звонишь на ГЛ и называешь ФИО, ты же ждешь что тебе дадут профессиональные ответы, а не мычание в ответ, а я слышал только мычание, и только после жалобы в НБУ мне пришла расшифровка этого мычания. ГЛ, должна была мне ответить что: уважаемый клиент, не все ваши операции провелись как интернет операции, в прошлом подотчетном месяце, часть из них, а именно
магазин Ева, несколько покупок на такую - то сумму провелись (или были сделаны) в наземном POS терминале. Все это выяснилось через месяц, и то, только потому, что НБУ дрюкнул сибаса. При этом это были интернет заказы с компа. В итоге если коротко то: ГЛ банка - тупицы, Ева - сволочь, а НБУ - молодец, потому что НБУ заставил сибас обьясниться нормально, человеческим языком.
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Maksi2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:08
Maksi2 написав:
Единственное с чем в этом году кидал сибас это с магазином Ева, покупки были в интернете, а эти дегенераты сказали что провелось как в наземном POS терминале, имбецилы..
Maksi2 написав:
Банк тут при чем самым непосредственным образом, ты когда звонишь на ГЛ и называешь ФИО, ты же ждешь что тебе дадут профессиональные ответы, а не мычание в ответ, а я слышал только мычание, и только после жалобы в НБУ мне пришла расшифровка этого мычания.
Так а в чем всё-таки кидок банка? Они же правду сказали.
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ingtrans
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